Bir zincir marketin önünde market çalışanlarının kasalar dolusu domatesleri çöp kutusuna attığı anlar sosyal meydada tepkiye neden oldu. İşte ayrıntılar…

VİDEO İÇİN TIKLA

Hasadın başlaması ve tarlalardan bol ürün çıkmasıyla birlikte fiyatlar düştü, fiyat düşüşü market raflarındaki etiketlere yansıdı.

Zincir markette domatesler çöpe atıldı

Sezon sonu yaklaşırken yeni ortaya çıkan benzer bir video yine tepkilere sebep oldu.Görünütlere göre İstanbul'da hizmet veren zincir marketlerden birinin Pendik ilçesindeki şubesinde, çalışanlar kasalarca domatesi çöpe döktü.Çalışanların rahat tavırlarla domatesleri konteynere atma anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ise tepkilere sebep oldu.