27 Nisan tarihinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan Gündoğan Mahallesi Gülban Caddesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 2011 yılında evlenen Saygın Altınöz, eşi Havva Altınöz'ü aldattığı gerekçesiyle 2022 yılında boşanma davası açmıştı.

Havva Altınöz, Saygın Altınöz tarafından tehdit edildiğini iddia etmiş ve gizlilik koruma kararı talep etmişti. Ardından Havva Altınöz, 1 çocuk annesi olarak Balıkesir'e yerleşip Atatürk Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı. Bu süre zarfında Saygın Altınöz, Havva Altınöz'ün annesi ve kardeşi dahil olmak üzere ailesini tehdit ettiği ve darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Saygın Altınöz, 28 Mart'ta tahliye edildikten sonra Balıkesir'in Çekirdekli Mahallesi'ne yerleşti. Ancak iddialara göre gizlilik kararına rağmen Havva Altınöz'ün evini tespit etti. 10 ADF 582 plakalı aracını, Havva Altınöz'e ait 10 ANN 648 plakalı aracın yakınına park edip beklemeye başladı. Havva Altınöz'ün araca bindiğini gören Saygın Altınöz, ruhsatsız bir tabancayla önce aracın sağ kapısına 3 el, ardından da ön camına 6 el ateş etti. Sonrasında aracın sürücü tarafından yaklaşarak Havva Altınöz'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Havva Altınöz hastaneye kaldırıldı, ancak 112 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından Saygın Altınöz kaçmaya çalışsa da polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti ve son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da olayın vahşiliğine vurgu yaparak failin canavarca bir şekilde hareket ettiğini ifade etti.