Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki M.E. isimli çocuğunu tekmelediği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan 49 yaşındaki Cengiz E., bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin aile hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.