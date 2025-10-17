Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın Konyaspor’a konuk olacak Kocaelispor, Konya’ya yüksek hızlı tren ile gitti. Teknik Direktör Selçuk İnan, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini bu yüzden de kazanan taraf olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın açılış maçında Kocaelispor, yarın saat 14.30’da Konyaspor’a konuk olacak. Körfez ekibi, bu mücadele için Konya’ya yüksek hızlı trenle hareket etti. Taraftarın İzmit Garı’ndan uğurladığı yeşil-siyahlılar, vatandaşlarla iç içe olmak ve ulaşımın kolaylığı nedeniyle demiryolunu tercih etti. Treni beklerken gardaki vatandaşlarla sohbet eden futbolcular ve Teknik Direktör Selçuk İnan, imza taleplerini de geri çevirmedi. Kocaelispor, müsabakanın ardından saat 18.00 seferiyle yine yüksek hızlı trenle kente dönecek.

Selçuk İnan: "Oyuncular da memnuniyet duydu"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, İzmit Garı’nda yaptığı açıklamada, "İlk defa farklı bir seyahat programı oldu. Hızlı trenle gidiyoruz. Oyuncular da bundan çok memnuniyet duydu. İnşallah sağ salim gideriz. Rahat olacağını düşünüyorum" dedi.

"Galibiyet serisini devam ettirmemiz lazım"

Kadrodaki eksik ve sakat oyuncuların son durumunu paylaşan Selçuk İnan, "Bizim için çok önemli bir maç. Son maçımızı kazandık. Takımımızın bu galibiyet serisini devam ettirmesi lazım. Oyuncuların ve bizim buna ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü bir takım, evinde güçlü. Ama yenilmeyecek bir takım değil. Bunun üzerine çalıştık. Eksiklerimiz var; Petkovic dün antrenmanda sakatlandı. Aramızda olmayacak. Birkaç tane eksiğimiz ve cezalımız var. Sahaya çıkan oyuncular ellerinden geleni yapıp inşallah hepimizin istediği 3 puanı alır. Hiç antrenmana çıkmayan Anfernee var, Rivas henüz antrenmana çıkamadı. Darko milli takımdan sakat döndü. Haidara sakat, Show cezalı. Eksiklerimiz var, yok değil ama sahaya sonuçta 11 kişi çıkıyoruz. İyi hazırlandık, iyi çalıştık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Taraftarımıza inşallah 3 puan hediye ederiz"

Kendilerini uğurlamak için gara giden taraftarların desteğiyle ilgili olarak ise İnan, "Onlarla konuştum. Taraftarımız bugüne kadar olduğu gibi her zaman bizimleler. Onların da desteğiyle inşallah onlara 3 puanı hediye ederiz" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun: "Hızlı tren rahat. Yönetim ve hocalarımız mantıklı yol seçti"

Almanya’da hızlı treni çok kullandığını, Türkiye’de de birkaç kez bindiğini belirten tecrübeli santrfor Serdar Dursun, "Almanya’da hızlı treni çok kullanıyorduk. Tecrübem var. Türkiye’de de birkaç kez bindim. Evime giderken de kullanabilirim. Takım olarak genelde ya otobüs oluyor ya da uçak. Bence yönetim ve hocalarımız mantıklı yol seçti. Hızlı tren rahat, gayet de konforlu. Süre de kısalıyor. Güzel olacak" diye konuştu.

"İyi bir oyun ve 3 puanla dönmek istiyoruz"

Golcü futbolcu Bruno Petkovic’in sakatlandığını ve kendisinin bu müsabakaya hazır olduğunu aktaran Dursun, "Hazırım. 2 haftayı da iyi değerlendirdik. Kısa bir hazırlık maçı yaptık. O da olumlu geçti benim adıma. Fizik ve mental olarak hazırım. 2-3 sakat verdik. Petkovic de dün ne yazık ki sakatlandı. 1-2 sakatımız daha var. Milli aradan geç dönenler de var. Ama biz takım ve kadro olarak iyi takımız. İnşallah bunu yarın dakika 1’den itibaren göstermek istiyoruz. İyi bir oyunla 3 puanla dönmek istiyoruz. Geçen maçı kazandığımız için bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Yarın çok önemli maç olacak. Şu an Konya yolculuğumuz başladı. İnşallah 3 puanı alıp geri dönmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Hrvoje Smolcic ise Konyaspor karşısında ellerinden geleni yaparak puan ya da puanlarla Kocaeli’ye dönmek istediklerini söyledi.