Olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak’ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek’e ateş etti. Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Hakan K.’nın Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Anne ve babası fenalık geçirdi

Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek’in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.