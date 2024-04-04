Beylikdüzü’nde şüpheli tavırları üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden sucuk, kaşar peynir ve bal çıktı. Yapılan araştırmada şahsın, ürünleri maketten sakladığı ortaya çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi şoförü olduğunu iddia eden M.K. aracına bineceği sırada şüpheli tavırları üzerine devriye polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan üst aramasında M.K.’nın üzerinde cep bölümlerine gizlediği 2 adet kaşar peynir, 2 adet sucuk, 1 adet peynir çıktı. İfadesi alınan şahsın ürünleri bir zincir marketten çaldığı ortaya çıktı. Mağaza müdürü konuya ilişkin şikayetçi olurken yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.