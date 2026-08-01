Balıkesir'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla kara araçları ve hava unsurlarıyla müdahaleye başladı. Ekiplerin ormanlık alandaki yangını söndürmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.