İstanbul'da narkotik ekiplerinin Silivri'de bir çekiciye düzenlediği operasyonda, tır içerisinde yapılan aramada 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.G., adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silivri ilçesinde bir araca operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tır dorsesi içerisinde yapılan aramalarda 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan şüpheli A.G.'nin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.