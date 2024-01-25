Marmarabirlik, 2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 26 Ocak tarihinde 650 milyon lira ödeme yapacak. Geri kalan son dilim ise nisan ayında ortaklara ödenecek.

2023/2024 ürün alım kampanyası 12 Ocak tarihinde sona eren ve alınan ürün bedellerinin yüzde 50’sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmın yarısını 26 Ocak tarihinde ödeyecek. 650 milyon lira tutarındaki bu ödeme ile ürün bedellerinin yüzde 75’i yani 2 milyar 100 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan son dilim ödeme ise Nisan ayı sonunda ortaklara ödenecek. Maddi imkanlarının elvermesi durumunda ödemelerin öne çekileceği daha önce ortaklarımıza duyurulmuştu.

“Marmarabirlik ürün bedellerini erken öder ama asla bir gün geç ödemez” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Öz kaynak çıkışının daha fazla olduğu bir kampanya dönemini geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapılmıştı. Bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik 2 milyar 823 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıla oranla ürün alım bedel ödemelerinde artış oranı yüzde 100’den fazla olmuştur.Marmarabirlik finansal açıdan ne kadar güçlü olursa, ortaklarına da o kadar fazla destek olur.Göreve başladığımız 2010 yılından bu yana üreticimizin refah seviyesini artırmak için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da üretici ortaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.