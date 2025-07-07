Marmara Bölgesi’ni bütüncül bir bakış açısıyla ele alan programda, yerel yönetimlerin, akademi dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin aktif katılımı sağlandı. İstanbul Planlama Ajansı ile Marmara Belediyeler Birliği’nin ortaklığında düzenlenen etkinlikte, Bursa, Bilecik ve Yalova’nın mevcut durumları, sorunları ve potansiyelleri çok paydaşlı bir yaklaşımla değerlendirildi. Mekânsal, ekonomik, toplumsal, ekolojik ve kültürel dinamiklere odaklanılan programda, bir yıl boyunca Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında beş ayrı buluşma gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Başkan Mustafa Bozbey konuşmasına şehitleri anarak başladı, orman yangınlarına insanların sebep olduğunu vurguladı ve bu yangınların önlenmesinde yine insan sorumluluğuna dikkat çekti. Marmara’yı korumanın bölgede yaşayan 30 milyon insanın sorumluluğunda olduğunu belirten Bozbey, iklim krizinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının azaldığını, yeraltı su seviyelerinin dip yaptığını söyledi.

Bozbey, Marmara’daki planlama stratejilerinin tek bir kentle sınırlı düşünülemeyeceğini, tüm şehirlerin ulaşım, ticaret ve Marmara Denizi aracılığıyla birbirine bağlı olduğunu belirterek, planlamaların Marmara’nın bütününü ve çevresindeki kentleri kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Marmara Bölgesi’nin yaşanabilirliğinin artırılmasının önemine değinen Bozbey, çevreye duyarlı, sanayisi kirletmeyen ve çocukların nefes alabileceği kentlerin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasının sonunda, “Marmara bizimdir. Marmara’ya sahip çıkmak hepimizin sorumluluğundadır” diyerek programın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte İstanbul Planlama Ajansı Genel Müdürü Oktay Kargül ve Bursa Planlama Ajansı adına Nazlı Yazgan sunumlar yaptı. Prof. Dr. Fatih Terzi’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Mekânsal Dinamikler panelinde Prof. Dr. Ahu Gülümser, Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan ve Orhan Demir, Marmara’nın geleceğine dair sürdürülebilirlik, ortak akıl, yaşam kalitesi, afete karşı dirençlilik, iklim krizi ve müsilaj gibi konuları ele aldı. Program gün boyu devam eden yuvarlak masa tartışmalarıyla sürdü.