Ünlü sanatçı Yonca Poyrazoğlu’nun “At gibi gidenler…” adlı son şarkısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinin turistik tanıtımına destek oluyor.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla Marmaris’te yaşamını sürdüren ünlü pop müzik sanatçısı Yonca Poyrazoğlu, Club tarzı “At gibi gidenler…” şarkısı, çok iddialı bir şekilde müzik piyasasına girdi.

Ünlü Orkestra Şefi Duayen Müzisyen Üstün Poyraz’ın kızı ve Türk Sanat Müziği’nin duayen sanatçıları İsmail Şençalar ve Suzan Güven’in torunu olan sanaçtı Yonca Poyrazoğlu, hareketli bir club şarkı olan “At gibi gidenler…” in video klip çekimlerini Marmaris Barlar sokağı, Hisarönü Değirmenyanı jip safari alanı ve Turunç Beldesi mahallesinde tamamladı.

Sözleri Cengiz Atabay, Müziği Kürşat Poyraz’a ait olan, yönetmenliğini Sinan Akyol’un ve iletişim koordinatörlüğünü de gazeteci Ata Sevgi’nin yaptığı “At gibi gidenler…” adlı şarkı; Areena Club, Tornado Jeep Safari ve Turunç Resort Hotel desteğiyle Marmaris turizmini anlatan gece hayatı, deniz kum ve yeşiller arasında safari görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Youtube’da yayına girdiği ilk günde Türkiye’den ve Avrupa’dan yaklaşık 14 bin kişi tarafından izlenen “At gibi gidenler…” şarkısının, turizm sezonu boyunca barlarda ve plajlarda büyük ilgi görmesi bekleniyor. https://youtu.be/X_ssTNgW9W8