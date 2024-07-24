Dilan Polat'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından açılan dava kapsamında tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat da dahil olmak üzere 5 tutuklu sanığın avukatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.

Aynı gün mahkeme, Engin Polat ve diğer 3 sanığın itirazlarını reddetti. Dilan Polat'ın itirazı ise eksik evrak nedeniyle pazartesi gününe ertelendi. Ancak mahkemenin pazartesi nöbetçi olmaması nedeniyle Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi ve dosyayı Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade etti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi ise dosyayı itiraz için Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bugün dosyayı yeniden ele alan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek itirazı reddetti.