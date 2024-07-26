Yepyeni şarkısı "Kralı Gelsin," ile müzik severlere benzersiz bir deneyim yaşatacak olan Anıl, kendine özgü tarzı ile son dönemlerde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinin enstrümantal kayıtlarını içeren “Kralı Gelsin “ isimli şarkının Mix ve Mastering işlemleri ABD'de Grammy ödüllü ses mühendisleri Chris Sclafani ve Chris Gehringer tarafından yapıldı. Sclafani ve Gehringer, Dua Lipa, Justin Bieber, Ed Sheeran, Rihanna ve Selena Gomez gibi tanınmış sanatçılarla çalışmışlardı. Bu önemli isimlerle iş birliği, Anıl'ın mükemmeliyete olan bağlılığını ve en iyi yetenekleri bir araya getirerek üstün müzik üretme yeteneğini vurguluyor.

Müzik listelerinde trendleri zorlaması beklenen şarkının Sözü ve Müziği ve aynı zaman da aranjesi de Anıl’a ait olup Mixing Chris Sclafani , Mastering Chris Gehringer, Recording Engineer Can Kesmez imzalı.

Anıl, çok yönlü ve hayal gücü geniş bir müzisyen olarak, her biri çeşitli etkilerini ve benzersiz tarzını yansıtan birçok orijinal parça bestelemiş ve yazmıştı. Bu şarkıları kademeli olarak piyasaya sürmeyi ve kendine özgü sesini müzik dünyasına sunmayı planlıyor. İleriye bakarken, Anıl izleyicileri büyüleyecek ve müzikal yeniliklerin sınırlarını zorlayacak gelecekteki projeler için heyecan duyuyor. Onun yolculuğu, müzik dünyasında tutkunun ve adanmışlığın gücünün bir kanıtı.