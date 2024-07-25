Ünlü şarkıcı Murat Boz dayanışma günleri kapsamında Haluk Levent’i arayarak 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Boz 1000 aile için 2 ayda 280 bin lira harcayacak.

Haluk Levent Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı.

”Sevgili @MuratBoz aradı. “Dayanışma günleri” kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Murat Boz! Çok sağol kardeşim.”

Murat Boz dışında bir çok ünlü de dayanışma günleri kapsamında ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirttiler. Bu ünlülerden bazıları Hande Yener, Aras Bulut İynemli, Seda Sayan, Caner Erkin, Mehmet Topal, Derya Uluğ, Can Yaman gibi binlerce ünlü.

#dayanismagunleri etiketi altında yardımcı bulunacak olanlar paylaşıyor. Ayrıca Haluk Levent’in paylaşımınında yaptığı açıklamada ise ; Bağışlar sadece http://ahbap.org ‘da yer alan bağış menüsünden ve sitemizdeki resmi banka hesabımızdan yapılmaktadır. Resmi banka hesabımız dışında hesap numarası veren veya elden bağış toplayanlara inanmayınız ve bu kişileri [email protected] üzerinden bize bildiriniz.