Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Fuhuşa yer temini ve aracılık etme” suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturmada, Çorlu İlçesinde bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

8 masaj salonuna yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17’si fuhuş yaptırılan masöz kadın olmak üzere 33 kişi yakalandı. Masaj Salonlarında yapılan aramalarda, fuhuşta kullanılan 29 adet cep telefonu, 1 adet flaşh bellek ve çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişi adlî kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 9 şahıs ise tutuklandı.