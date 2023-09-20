MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 adet özel ekipmanlı araç ve 34 personelle il geneline sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Teknolojik gereklilikleri bünyesinde başarılı bir şekilde kullanan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı klorlama ekibine tablet dağıttı.

Bu ekipte, dezenfeksiyon ürününün klor tanklarından alınarak depolara taşınması ve şebekede bakiye klor ölçümü yapılması için görevlendirilmiş 17 adet özel ekipmanlı araç ve 34 personel bulunuyor.

Dağıtım ekiplerinde bulunan tablet ve tabletlere yüklenen program ile içme suyuna dağıtılan klor konumları, şebekede ölçüm yapılan odak noktası ve miktarı günlük olarak sisteme kaydediliyor. Halk Sağlığı ekipleri ile ortak numune alınarak kontrol sağlanan odak noktaları sisteme işleniyor ve takip açısından günlük, haftalık ve aylık sürelerde veriler sistemden anlık alınabiliyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer yaptığı konuşmada “İçme suyu klor ekibimiz önemli bir işi icra ediyor. Vatandaşımıza sağlıklı ve sürekli içme suyu temin etmek amacıyla tüm ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu tabletler ile yaptığımız işin takibi daha kolay oluyor. Nerede eksik var, nereye müdahale edilmesi gerekiyor anında görebiliyoruz. Verileri anlık olarak kontrol edebiliyoruz. Teknolojik olarak donanımlı olmak işin daha verimli olmasını sağlıyor. Amacımız, Manisa’mıza sağlıklı, verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak” dedi.