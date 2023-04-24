TFF 3. Lig’deki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, kendi evinde Hacettepe 1945 Spor Kulübünü, Berkant Şahin Kök ve Talha Mayhoş’un golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Bekir Ozan Has yönetiminde ligdeki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin bitimine 5 hafta kala Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Dumlupınar Stadyumunda ağırladı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten maçta Teknik Direktör Bekir Ozan Has’ın maçın son anlarında yaptığı değişiklikler skora etki yaptı. Normal süresine 6 dakikalık uzatma eklenen maçta Belediye Kütahyaspor, dakika 90’da Berkant Şahin Kök ve uzatma dakikalarında 90+5’te Talha Mayhoş’un golü ile maçtan 2-1’lik skorla ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle puanını 56’ya çıkartarak liderlik yolunda önemli bir avantaj elde etti.