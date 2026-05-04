Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Nisan 2026’da TÜFE aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte kira sözleşmelerinde esas alınacak tavan zam oranı da netleşti. Buna göre mayıs ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı, on iki aylık ortalamaya göre yüzde 32,43 oldu.

Mayıs 2026 kira artış oranı dikkate alındığında, mevcut kirası 40 bin TL olan bir kiracının kira bedeline 12 bin 972 TL zam yansıyacak. Böylece kiracının ödeyeceği yeni aylık kira tutarı 52 bin 972 TL olacak.