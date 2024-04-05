Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde ikinci kez muhtarlık görevine seçilen 49 yaşındaki Ayhan Küçükyılmaz, bugün ilçe merkezinde bulunan kendi iş yerinde öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Ayhan Küçükyılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Hüyük Devlet Hastanesine sevk etti. Ancak tüm tıbbi çabalara rağmen Küçükyılmaz'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

2019 yılında Ulupınar Mahallesi'nde muhtarlık görevine seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart'ta düzenlenen seçimlerde yeniden aday olmuş ve mahalle sakinlerinin teveccühüyle ikinci kez muhtar seçilmişti.