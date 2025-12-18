

İnegöl AVM'deki kafe denetimlerinin ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "4207 sayılı yasa gereğince kapalı mekanlarda sigara tüketilmesi kanunen yasak ve bunun karşılığında idare yaptırımlar uygulanmakta. İlçemizde ve tüm ülkemizde olduğu gibi denetim ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz ihbar üzerine rutin denetimler içerisinde yine telefon uygulamalarında bulunan yeşil dedektöre basılması halinde ihbar olarak düşmekte ve arkadaşlarımız denetimleri yapıp ihlali tespit ettiği zamanda gerekli idare yaptırımı uyguluyorlar. Buradaki amaç müesseseleri cezalandırmak değil, buradaki amaç halk sağlığını, kamu sağlığını korumak, kanunun gereğini yerine getirmek. Ben hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum. Denetimlerimizin yine sürekli olarak devam edeceğini, aynı zamanda il düzeyinde ve ülke düzeyinde çapraz denetimlerin yapıldığının da bilinmesini istiyorum. Yani hiç bizim dahi ekibimizin haberi olmadan bir başka şehirden, bir başka ilçeden denetim ekipleri gelip burada denetim yapabilmektedir. Bu konuya verdiğimizden kaynaklanan bir durum. Kurallara tam riayet eden tüm işletmelere teşekkür ediyorum. Uymayanlara da tam ikaz, kabahat varsa onunla ilgili yaptırımı uygulayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyorum." dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ