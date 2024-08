Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Dick ve Mac McDonald

Kuruluş Tarihi: 1940

Kuruluş Yeri: San Bernardino, Kaliforniya

Sloganı: McDonalds Gibisi Yok

Resmi Sitesi: www.mcdonalds.com.tr

McDonalds Hakkında Bilgi

McDonalds, 1940 yılında Dick ve Mac McDonald tarafından San Bernardino, Kaliforniya’da açılmıştır. İlk olarak o yıllarda meşhur olan arabaya servis konseptinde hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde her gün yaklaşık 69 milyon severine hizmet veren McDonalds, dünyanın en büyük fast food restoranıdır. Hamburger yapma işini sadece bir iş olarak sadeleştirmeyen McDonalds, dünyanın her yerinden her sene aldığı öğrencilerine hamburger yapmanın inceliklerini ve ayrıntılarını anlatıyor.

McDonalds Hangi Ülkenin

McDonalds Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

McDonalds Tarihi

Dick ve Mac Donald’ın 1940 yılında arabaya servis olarak açtıkları bu restoran çok büyük ilgiyle karşı karşıya kaldı ve 1948 yılına geldiklerinde servislerinin daha hızlı olması ve rakipleriyle daha kolay başa çıkabilmek için kağıt bardak ve peçetelerle servis yapmaya başladılar. Aynı yıl ürünlerini kısıtlayıp hamburger, cheeseburger, patates kızartması, içecek ve tatlı olarak değiştirip fiyatları yarı yarıya düşürdüler. Arabaya servis yerine ise self servis ve paket servise yöneldiler. Böylece McDonalds, artık sadece gençlere değil, çocuklu ailelere de hitap etmeye başlamıştı. Yaptıkları bu yenilikler onların çok kısa zamanda çok yüksek ciro yapmalarına sebep oldu.

1950’li yıllara geldiklerinde 8 adet bulunan milkshake makinalarını 10 adete çıkarmak için başvurdukları Ray Kroc’un dikkatini çektiler. O yıllarda bu kadar çok milkshake makinası demek büyük bir güç anlamına geliyordu. Bu durumdan çok etkilenen Ray Kroc McDonalds’ı yerinde ziyaret etti ve McDonalds’ın ismini kullanarak Illinios’te ilk şubesini açtı. Böylelikle McDonalds’ın ilk işletmecisi oldu ve hala günümüze kadar devam eden “Kalite-Servis-Temizlik” anlayışını kazandırdı.

McDonalds Menüsü

Menüler

Sandviçler

Atıştırmalıklar

Happy Meal

Kahvaltılar

Tatlılar ve Milkshake’ler

Salatalar

İçecekler

Soslar

McDonalds Sandviçleri

MaxBurger

Big Mac

Double Cheese Burger

Double Köfte Burger

McRoyal

Mega Mac

Double Quarter Pounder with Cheese

Hamburger

Cheeseburger

McChicken

Double McChicken

Acılı Tavuk Klasik

