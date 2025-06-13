Sakarya Büyükşehir işletmesinde olan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bini aşkın doğaseveri ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesinde olan ve düzenli bakım çalışmalarıyla örnek gösterilen Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, bayram tatilinde de güvenli ve temiz ortamıyla yoğun ilgi gördü.

BAYRAMIN GÖZDESİ OLDU

Bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi işletmesinde bulunan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı oldu.

4 GÜNDE 18 BİN MİSAFİR

Tatil boyunca özellikle ailelerin ve doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkı, 4 gün boyunca günlük ortalama 4 bin 500 kişiyi ağırlayarak toplamda 18 bine yakın ziyaretçiyi misafir etti.

BAYRAMIN HUZURLU DURAĞI

Temiz havası, kuş cıvıltılarıyla dolu yürüyüş yolları ve göl manzarasıyla öne çıkan parkta, ziyaretçiler hem piknik yaptı hem de doğanın tadını doyasıya çıkardı.

Serinliğiyle ve geniş gölgelikleriyle nefes aldıran İl Ormanı, bayramın en huzurlu duraklarından biri haline geldi.