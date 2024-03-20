Ortalama Alyuvar Hemoglobin Konsantrasyonu anlamına gelen İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan kısaltma ile adlandırılan MCHC testi, kan sayımı ya da hemogram adı verilen kan tahlilinin bir parçasıdır. Hemoglobin adı verilen protein, alyuvarlar içinde oksijen taşınmasını sağlar. Vücudun tüm hücrelerine oksijen taşınabilmesi için, kırmızı kan hücrelerinin yeterli sayıda olmaları kadar, yeterli hemoglobine de sahip olması gerekir. MCHC testi, kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin içerikleri hakkında bilgi verir.

MCHC nasıl bulunur ?

MCHC değeri iki şekilde verilebilir:

1.Hemoglobin miktarı 100 ile çarpılıp, alyuvarların toplam kan hacmi içindeki miktarı olan "hematokrit" değerine bölünmesi ile elde edilen sayı "yüzde değer" (%) olarak ifade edilir.

2. Hemoglobin miktarının alyuvarların toplam kan hacmi içindeki miktarı olan "hematokrit" değerine bölünmesi ile elde edilen sayı "gram/desilitre" (g/dL) olarak ifade edilir.

MCHC normal değerleri nelerdir ?

Normal MCHC değeri yetişkinlerde %31-37 veya 31-37g/dL arasında değişir. Bu değer, testin yapıldığı laboratuvar ve cihaza göre değişebilir. Bu sebeple, sonuç raporunun üzerinde belirtilen referans aralıklarına göre değerlendirme yapılmalıdır.

Bebeklerde ve çocuklardaki MCHC değerleri aşağıda belirtilmiştir:

Yenidoğan bebeklerde: %30-36,

1-3 günlük bebeklerde: %29-37,

1-2 haftalık bebeklerde: %28-38,

1-2 aylık bebeklerde: %29-37,

3ay-2 yaş bebeklerde: %30-36,

2 yaş sonrası: %31-37.

Yukarıdaki değerler "Nelson Textbook of Pediatrics" den alınmıştır.

MCHC yüksekliği ne demektir ?

MCHC değeri %35'in üzerinde ise MCHC yüksekliğinden söz edilir.

MCHC neden yükselir ?

Kırmızı kan hücrelerinin yapımında yer alan bazı vitaminler vardır. Folik asit ve B12 vitaminlerinin eksikliğinin olduğu durumlarda ortaya çıkan kansızlık durumunda, kırmızı kan hücreleri normalden daha büyük olur ve içerdiği hemoglobin miktarı da fazladır. Bu durumda MCHC de yüksek bulunur.

Sferositoz adı verilen kırmızı kan hücrelerinin küresel hale geldiği bir hastalıkta da MCHC yüksektir.

Vücutta sıvı kaybı bulunduğu durumlarda da MCHC yükselir.

Ciddi yanıklarda da MCHC yükselmiştir.

MCHC düşüklüğü ne demektir ?

MCHC değerinin %31'den az olduğu durumda MCHC düşüklüğünden söz edilir.

MCHC neden düşer ?

MCH düzeyinin düşük olmasına yol açan kan kaybı, demir eksikliği gibi durumlar, MCHC düşüklüğünü de sebep olurlar. Hipokrom anemi adı verilen bu durumlarda, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin miktarı düşüktür.

Vücuttaki sıvı miktarının arttığı durumlarda da MCHC düşük bulunur.

Hamilelikte MCHC değerinde düşüklük bulunabilir.

Talasemilerde de MCHC değeri düşüktür.