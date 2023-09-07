BTSO ev sahipliğinde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç Dr. Kemal Şamlıoğlu, BTSO’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek “Türkiye mesleki eğitim konusunda güçlü bir gündem oluşturacaksa sanayinin kalbi diye nitelendirdiğimiz Bursa’mızın buradaki önemi çok yüksek.” ifadelerini kullandı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile eğitim camiası ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki eğitimin sadece bireylerin geleceğini şekillendiren bir yol değil, aynı zamanda toplumların ve ülkelerin kalkınmasının da temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

“Mesleği olan, iş gücü oluşturan, ürettikleriyle yaşam kalitemizi yükselten nitelikli teknik elemanlar yetiştiremediğimiz sürece ülkemizin kalkınması da mümkün değildir.” diyen Başkan Burkay, “İşsizliğin önlenmesi ve toplumun refahı için kritik nitelikte olan mesleki eğitim alanında atılan her adım, geleceğimiz için umut, başarı ve toplumsal ilerleme anlamı taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde ülkemizin son yıllarda mesleki eğitim alanındaki çalışmalarını iş dünyası olarak takdirle karşılıyoruz. Mesleki eğitimin okul sınırlarının da dışına taşınması, müfredatın ve öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerinin özel sektörümüzle birlikte planlanması, eğitimin rasyonel bir zemine oturması açısından atılan stratejik adımlardır" dedi.

Burkay, konuşmasında eğitim sektörünün taleplerini de paylaştı.

Eğitim kurumlarının KOSGEB desteklerinden faydalanması konusunda Bakanlığın desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Pandemi sürecinde eğitim-öğretim hizmetlerinden alınan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin yeniden hayata geçirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi de sektör temsilcilerimizin beklentileri arasında yer alıyor. Bizler, ara eleman değil, aranan eleman konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

“KURUCU ŞEHİR BURSA”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç Dr. Kemal Şamlıoğlu, Bursa’nın mesleki eğitim konusunda geçmişten bugüne öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Bursa’nın gelecek dönemde Türkiye’deki mesleki eğitimin yeni evresinde kurucu şehir özelliğinde olacağını söyleyen Şamlıoğlu, “Mesleki eğitim Türkiye’mizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi anlamdaki kalkış noktalarının ana taşıyıcılarından bir tanesi. Mesleki eğitim Türkiye’nin milli güvenlik meselesi olarak da üzerinde durulması gereken bir konu. Bizler mesleki eğitim meselesini önemli bir konu olarak her daim gündemimizde tutmayı sürdürüyoruz. Ticaretten, sanayiye her alanda nitelikli elemanın bulunabileceği bir formasyonun oluşması için üretim kabiliyetiyle, eğitim ve üretim ilişkisiyle daha güçlü hale getirilmesi büyük bir ihtiyaçtır. Bunun için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Eğitim Konseyi olarak sektörün gelişimi noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki ve teknik eğitimde gerçekleştirilen icraatlar ve istatiksel verilerin yer aldığı bir sunum yaptı. Toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.