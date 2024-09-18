Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ele alınan, sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi amacına kaynaklık edecek pek çok materyal; öğrenci, öğretmen ve velilerin kullanımına sunulduANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2024-2025 eğitim öğretim yılı genel hedefi, "sosyal beceriler'' olarak belirlendi.

Bu kapsamda okullarda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PİKTES ve UNICEF iş birliğinde, akademisyenlerin de desteğiyle; öğrencilerin sosyal duygusal becerilerinin geliştirilmesine yönelik rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından kullanılmak üzere materyaller hazırlandı.

Öğrencilerin iş birliği yapma, etkin öğrenme, toplumsal yaşam, aile yaşamı gibi alanlarda yeterli olabilmelerini sağlayan, başarı için önemli rol oynayan ve akademik başarıyı destekleyen yönlerini geliştirmek için sosyal duygusal beceri programları oluşturuldu.

Bu programlar ile geçici koruma statüsündeki öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrencilerin sosyal duygusal beceri gelişimleri desteklenmesiyle sosyal ve akademik başarı için rol oynayan birçok kazanım elde etmeleri amaçlanıyor. Sosyal duygusal beceri programlarının hedef grubunu ise programı uygulayacak olan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla tüm öğrenci, öğretmen ve veliler oluşturuyor.

Her kademeye özgü hazırlanan farkındalık, psikoeğitim ve bireysel müdahale programları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar için bilgilendirici kuramsal kitap, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine oyun yoluyla sosyal duygusal becerileri kazandırmayı amaçlayan oyun kitapları ile hikâye kitapları ve her kademede görev yapan öğretmenler için öğrenci temelli sosyal duygusal beceri programları hazırlandı.

Öğrencilerin sosyal duygusal becerilerinin gelişimini dolaylı yoldan desteklemek amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından kullanılmak üzere ailelere yönelik, kademelere göre farklılaşan programlar geliştirildi. Bununla birlikte öğrencilere yönelik afişler, veli ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici sunum ve broşürler de hazırlandı.

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