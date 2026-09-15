Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenler ve Bakanlık çalışanları için ayrı ayrı video mesaj yayımladı. Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlardaki bağlantı üzerinden erişilen videolarda Tekin, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Öğretmenlere ve Bakanlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. "İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz"

Tekin, öğretmenlere gönderdiği mesajda, öğretmenlerin insan yetiştirmek gibi güzel işlere vesile olduğunu belirterek, "Kıymetli meslektaşım, yeni eğitim öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor, fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz. Her biriniz, çocuklarımızın hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz. Bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylediğiniz küçücük bir söz, yıllar sonra onun hayatında yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Onlara adil, erdemli ve sevgi dolu birer insan olmayı öğretmek bütünüyle sizin maharetli ellerinizde şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

"Anneler ve babalar göz bebeklerini bizlere emanet ediyor"

Tekin, Bakanlık personeline yönelik video mesajında ise şöyle seslendi:

"Sevgili çalışma arkadaşım, maarif ailemiz için yepyeni bir döneme daha başlıyor, eğitim yuvalarımızın kapılarını yavrularımıza açmanın tarifsiz coşkusunu yaşıyoruz. Evlatlarımız o neşeli sesleriyle okulları doldururken bu büyük kavuşmanın ardında yatan sarsılmaz emeğinizi ve gayretinizi yüreğimde hissediyorum. Anneler ve babalar göz bebeklerini bizlere emanet ediyor. Yavrularımız ise tertemiz zihinleri, uçsuz bucaksız hayalleri ve umutlarını okullarımıza taşıyor. Bu büyük emaneti hakkıyla omuzlamak, ancak özveriniz ve insana duyduğunuz derin saygıyla mümkün oluyor. İnsan yetiştirmenin o mukaddes sorumluluğuna, kurumlarımızın her bir noktasında nefes veriyorsunuz."