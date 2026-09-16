Ulaşım sorunu nedeniyle başlangıç saati ötelenmişti

Türkiye genelinde 145 merkezde, 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla icra edilen oturum günü Şanlıurfa'da ciddi bir aksaklık yaşandı. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü güzergâhında yolun tek şeride düşmesi ve meydana gelen trafik kazası trafiği durma noktasına getirdi. Birçok adayın sınav binalarına zamanında varamayacağının anlaşılması üzerine, Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü durumu merkez kriz masasına bildirdi. Sınav güvenliği ve gizliliğinin sağlanması kaydıyla, aday mağduriyetlerini önlemek amacıyla kapıların kapanış saati 30 dakika esnetildi ve kampüsteki oturum saat 10.45’te başlatıldı.

Kamera kayıtları tek tek mercek altına alındı

Ulaşım kaynaklı ertelemenin ardından kurum müfettişleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sınav binalarında görev alan yöneticilerin bilgisine başvurulurken; bina girişleri, salon tutanakları ve sınav anına ait güvenlik kamerası kayıtları aday aday incelendi. Değerlendirmeler sonucunda, kampüsteki 150 sınav salonundan 22'sinde ÖSYM standartları ve mevzuatına aykırı uygulamalara imza atıldığı ve bu durumun 392 adayı doğrudan etkilediği somutlaştırıldı.

392 aday için eş değer sınav kararı

Fırsat eşitliği ve sınav adaletini gözeterek toplanan ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli oturumunda söz konusu 392 adaya yönelik eş değer sınav uygulanmasını kararlaştırdı. Alınan bu kararın tüm genel sınavı değil, yalnızca incelemeler sonucu hak kaybına uğradığı saptanan 392 adayı bağladığı açıklandı.