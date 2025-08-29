Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Gerginlik Yaşandı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu, zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın kürsüdeki konuşması sırasında, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sözlü müdahalede bulunması, oturumun seyrini gerdi. Bu müdahale üzerine salonda tansiyon kısa sürede yükseldi.

Numan Kurtulmuş'tan Sert Tepki

Gergerlioğlu’nun ayağa kalkarak laf atmayı sürdürmesi üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş, araya girdi.

Uyarılarına rağmen davranışın devam etmesi üzerine Kurtulmuş, Gergerlioğlu’na, "Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap. Meclis’in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yere" diyerek tepki gösterdi.

Günün anlam ve önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz atıyorsan, sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası" ifadelerini kullandı.