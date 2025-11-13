Akyazı’nın yeni ilçe girişi olacak olan Yahyalı Bağlantı Yolu’nda asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor. 20 metre genişliğinde ve 3 buçuk kilometre uzunluğundaki yolun kısa süre içerisinde kullanıma açılacağını söyleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin geleceğine hizmet edecek projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Akyazı’da projeler hayata geçmeye devam ediyor. Uzun yıllardır ilçenin gündeminde olan Yahyalı Bağlantı Yolunda asfalt çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. 20 metre genişliğinde ve 3 buçuk kilometre uzunluğundaki yolu Akyazılı vatandaşların kullanımına açmak için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Yıllardır ilçemizin gündeminde olan ancak 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın imzası ile kamulaştırma kararını aldığımız ve kamulaştırmasını gerçekleştirdiğimiz yolumuzda artık sona yaklaştık. Kamulaştırma işlemlerinin ardından zemin kazı çalışmaları, dolgu çalışmaları, asfalt öncesi PMT serimi işlemlerini tamamladık ve Karayollarının destekleri ile asfalt çalışmalarına başladık. Uzun bir sürecin ardından yolumuzu hizmete açacak olduğumuz için heyecanlıyız. Biz Akyazı’nın sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu yol Akyazı’ya yakışan ve uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek bir ilçe girişi olacak" diye konuştu.