Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun bir gündemle başlıyor. Genel Kurul, Dışişleri Teşkilatı Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri ele alırken, Milli Savunma Komisyonu Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik yasa tekliflerini tartışacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Dijital Mecralar Komisyonu'na bilgi sunacak.

Genel Kurul, 28 Mayıs Salı günü çalışmalarına başlayacak. İlk olarak, Dışişleri Teşkilatı Vakfı'nın kurulmasına ilişkin yasa teklifi ve bazı uluslararası anlaşmalarla ilgili kanun teklifleri ele alınacak. Bu teklife göre, vakıf Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli taşınır ve taşınmaz malları alabilecek, kiralayabilecek ve gerektiğinde Bakanlık kullanımına tahsis edebilecek.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sermaye Piyasası Kanununda yapılacak değişikliklerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması zorunlu hale getirilecek. İzin almadan faaliyet gösterenler ciddi cezalarla karşılaşacak. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcıların gelirlerinin bir kısmı SPK ve TÜBİTAK bütçelerine aktarılacak.

Milli Savunma Komisyonu'nda ise Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklikler öngören yasa teklifi ele alınacak. Terör örgütleriyle ilişkisi olan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecek ve bu kişiler TSK'dan ihraç edilecek. Şehitlerin anne ve babalarının Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne üye olabilmesi gibi çeşitli düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.

Ayrıca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde ulaştırma alanında düzenlemeleri içeren yeni bir kanun teklifinin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bu teklif, hava meydanları, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini kapsayan düzenlemeleri içeriyor ve bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da cezaevleri ziyaret programlarını görüşecek ve TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, çalışmalarına devam ederek akademisyenleri dinleyecek.