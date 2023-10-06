MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, MediaMarkt Saturn Grup içerisindeki en önemli pazarlardan biri olan MediaMarkt İspanya’nın başına geçiyor. Kocabaş, yeni görevine 1 Kasım’da başlayacak.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye organizasyonundan MediaMarkt Global organizasyonuna üst düzey atama gerçekleşti. 2023 yılının başından beri MediaMarkt Türkiye CEO’su olan Faruk Kocabaş, MediaMarkt İspanya CEO’su olarak atandı. Kocabaş, yeni görevine 1 Kasım itibarı ile başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2016 yılında Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CPO) olarak katılan, ardından da görevine Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam eden Faruk Kocabaş 2023 yılının başından beri MediaMarkt Türkiye CEO’su olarak görev yapmaktaydı. Markanın pazar liderliği yolculuğuna büyük katkılarda bulunan, MediaMarkt Türkiye’nin grupta en yüksek büyümeye sahip ülke olmasına liderlik eden, strateji, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlama gibi alanlarda uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken Faruk Kocabaş, Türkiye’deki kariyerinin ardından şimdi de görevine MediaMarkt İspanya CEO’su olarak devam edecek. Faruk Kocabaş, Türkiye’de Türk Philips Ticaret A.Ş. ve TP Vision Elektronik Ticaret A.Ş.’de, Hollanda’da Philips Consumer Lifestyle BV ve MMD Monitors & Displays Nederland BV’de üst düzey görevler üstlendi. Kocabaş’ın ayrıca Zincir Mağazalar Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtildi.