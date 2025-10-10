Türkiye’nin yeni fon platformu Fonmap, çalışmalarını yapay zekâ teknolojisiyle sürdürüyor. Platform, yapay zeka destekli kişisel yatırım danışmanlığı hizmetine başladığını duyurdu. Platform, yapay zekâ desteği sayesinde herkesin kişisel yatırım danışmanına sahip olmasını hedefliyor.

Türkiye’nin yeni fon platformu Fonmap, tasarruf sahiplerine sunduğu yeni hizmetlerle çalışmalarını sürdürüyor. TEFAS fonlarıyla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı alternatif yatırım fonlarına mobil uygulamayla dijital erişim sunuyor. Şimdi ise herkese yapay zeka destekli kişisel yatırım danışmanlığı hizmetine başladı. Bankalar ve portföy yönetim şirketleri kişisel yatırım danışmanlığı gibi özel bankacılık hizmetlerinde belli büyüklükte portföye sahip olma şartı ararken, Fonmap’te özel hizmetler için portföy büyüklüğünde sınır bulunmuyor. Fonmap’in yapay zeka teknolojisiyle özel yatırım danışmanlığı hizmetinden, portföy büyüklüğü fark etmeksizin herkes yararlanabiliyor.

"15 ay gibi kısa bir sürede hizmet vermeye başladık"

Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel, "Fonmap, dijital fon platformu olarak hizmet vermeye başlayalı 15 ay gibi kısa bir süre oldu. Bu sürede Türkiye’nin en kapsamlı fon platformu haline geldik. Toplam yatırımcı sayısı 5,5 milyon yatırımcıyı geçen TEFAS fonlarının yanı sıra 400 bine yakın yatırımcının olduğu girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına (GSYF ve GYF) dijital erişim sağlıyoruz. Start-Up olarak kurulan Fonmap, şimdi başlangıç evresinden, büyüme evresine geçti. Kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojimiz sayesinde tüm kullanıcılarımıza sunduğumuz yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı hizmetimizle büyümemizi hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"35 milyon dolar değerleme"

Platform, tohum yatırım turunu tamamladı. Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy’ün katılımıyla gerçekleşen yatırım turunda Fonmap, 35 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar yatırım aldı. Güzel, "Bu yatırımla birlikte, yatırım alışkanlıklarını dönüştürmeye, yatırımcıların kararlarını veriyle güçlendirmeye ve sermaye piyasalarının gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz. 2024 Haziran ayında hizmete giren platform, aradan geçen 15 aylık dönemde 10 bin kullanıcıya ulaştı. Platform, 20 portföy yönetim şirketinin yönettiği GSYF ve GYF’lere de yatırım imkânı sunuyor" dedi.

Yapay zeka özel portföyü profesyonel algoritmalarla oluşturuyor

Yapılan açıklamaya göre; Fonmap yapay zekâ yatırımcıya özel portföy oluştururken çok katmanlı ve profesyonel bir algoritma uyguluyor. İlk aşamada yatırımcının risk profili, vade tercihleri ve yatırım amacı dikkate alınıyor. Ardından, fonların tema, kategori, risk seviyesi ve geçmiş performansları benzer ürünlerle karşılaştırılıyor. Bu süreçte özellikle Sharpe oranı (risksiz varlığa kıyasla performans oranı), Sortino oranı (portföyün gelirleri yatırım hedefine göre puanlamak), ortalama getiri ve volatilite gibi teknik performans göstergeleri esas alınıyor. Böylece yalnızca mutlak getiri değil, risk ayarlı başarı da değerlendirmeye katılıyor. Makroekonomik boyutta ise fonların son KAP raporundaki varlık dağılımları incelenerek, ilgili varlık sınıflarının ve sektörlerin mevcut makroekonomik görünümü ile eşleştiriliyor. Örneğin, devlet tahvili ağırlığı yüksek bir fon için faiz ve enflasyon trendleri; hisse senedi yoğun portföylerde ise büyüme verileri, sektör bazlı gelişmeler ve küresel piyasa dinamikleri göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca, dalgalanmalara karşı hedge stratejileri eklenerek portföyün farklı senaryolara karşı dayanıklılığı artırılıyor.