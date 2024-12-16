Çekişmeli geçen karşılaşmada, setler 25-27, 25-22, 23-25, 25-21 ve 15-6’lık skorlarla tamamlandı. Mücadele, tribünleri dolduran taraftarlara büyük heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı.

İlk seti 27-25’lik skorla Nilüfer Belediyespor kazanarak maça hızlı bir giriş yaptı. Ancak ikinci sette toparlanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, 25-22’lik skorla eşitliği sağladı. Üçüncü seti 25-23 kazanan konuk ekip, üstünlüğü yeniden ele geçirse de, ev sahibi ekip son iki sette sahadaki etkili oyunuyla farkını ortaya koydu. Özellikle tie-break setinde sergilediği 15-6’lık dominant performans, galibiyeti getiren en önemli anlardan biri oldu.

Namağlup serisini devam ettiren Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, sezonun iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Takım yönetimi ve oyuncular, başarılarına destek olan taraftarlarına teşekkür ederek, bu seriyi sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.