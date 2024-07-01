Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki asgari ücretin gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük olmadığını belirtti. Canlı yayında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, asgari ücret konusuna da değindi.

Şimşek, Türkiye'nin asgari ücretini benzer ekonomik koşullara sahip ülkelerle karşılaştırarak, bu ücretin ülkemizde düşük seviyelerde olmadığını vurguladı.

AK Parti hükümeti döneminde asgari ücretin dolar bazında önemli ölçüde arttığını ifade eden Şimşek, bu artışın dikkate değer olduğunu söyledi.

Şimşek konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Son 20 yılda Türkiye'de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırmışız. Türkiye'nin reel büyümesi ise yüzde 5,4. 90'lı yıllarda 100 dolar civarında kalan asgari ücrette AK Parti döneminde dolar bazında ciddi bir artış var. Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda da MB'nin üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor. Asya'daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland'a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa'da Bulgaristan, Macaristan, ile karşılaştırın. Polonya hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir!" Geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak, kolay değil. Ancak biz refahı artıracağız.

İşletmelerimiz, şirketlerimiz tabii ki bunun çok üzerinde verebiliyorsa verebilmeli. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakmışız. Bu sene bütçeye maliyeti 670 milyar TL'nin üzerinde. Bu sene EYT'nin finansman maliyeti dahil 724 milyar TL. Biz 37-38-39-40'lı yaşlarda vatandaşlarımızı emekli etmeseydik. Bütçeden bu ödemeleri yapmak zorundayız, bunu da borçlanmak zorundayız. EYT'yi meydanlarda muhalefet pohpohladı. Alım gücü düşmüyor çünkü enflasyon yavaşlayacak. Türkiye bu dengesizlikleri giderdikçe alım gücü artacak. Ancak kolay değil. Kolay olsaydı 80'li, 90'lı yıllarda düşürürlerdi. 2000'li yıllarda AK Parti hükümetleri bunu yaşardı. Şimdi sabırla bunu yeniden düşüreceğiz. Şirketlerimiz daha ucuza borçlanacak, vatandaşımızın alım gücü artacak ancak bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi lazım."