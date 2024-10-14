Mehmetçik, terör yuvalarına pençe vurmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele… pic.twitter.com/Q77otroxFJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2024

Bakanlık Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerde bölgesinde ele geçirlien malzemeleri tek tek sıraladı.

İşte ele geçirilenler:

▪️ 1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı,

▪️ 2 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek,

▪️ 2 adet 23 mm Doçka makineli tüfek,

▪️ 2 adet Doçka makineli tüfek yedek namlusu,

▪️ 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 adet şarjör,

▪️ 10 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet şarjör ve 2 adet çatal ayağı,

▪️ 4 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu,

▪️ 15 adet el bombası,

▪️ 1 adet antitank mayını,

▪️ 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

▪️ 13 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,

▪️ 7 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı,

▪️ 1.800 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

▪️ 6.600 adet hafif silah mühimmatı,

▪️ 57 adet 60 mm havan mühimmatı,

▪️ 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

▪️ 90 adet hassas havan mühimmatı tapası,

▪️ 4 adet Yaesu el telsizi,

▪️ 1 adet Yaesu araç telsizi,

▪️ 4 adet keskin nişancı dürbünü,

▪️ 3 adet el dürbünü,

▪️ 6 adet ağır makinalı silah sehpası,

▪️ 2 adet güneş paneli,

▪️ 2 adet drone ve muhteviyatı,

▪️ 3 adet mesafe ölçer,

▪️ Çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme.