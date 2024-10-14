Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide sürekli olarak büyüdüklerini ve küresel aktörler ile aynı mecrada yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili yakın döneme ait rakamlar bariz bir şekilde Türkiye'nin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyuyor." dedi. Bolat, ekonomide iddialı bir programı takip ettiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 15 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi öncesi WCF Genel Konsey Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca kültürlerin ve ticaret rotalarının buluştuğu bir coğrafya olduğunu kaydederek, AB ile Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde çok iyi tesis edilmiş ekonomik ilişkilerin bulunduğunu söyledi. AB'nin Türkiye'nin ihracatında yüzde 41'lik bir ihracat payı olduğunu dile getiren Bolat, "Mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nı önümüzdeki dönemde revize etmeyi ve güncellemeyi umut ediyoruz. Çok yakın zamanda, üç ay kadar önce yüksek düzeyli diyalog ve istişare toplantıları Brüksel'de başladı." diye konuştu.

Bakan Bolat, Türkiye'nin yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nu Avrupa ile bağladığını ifade ederek, şimdi de Zengezur Koridoru sayesinde Kuşak ve Yol Girişimi ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden aynı şeyi gerçekleştirmeyi istediklerini anlattı.

Türkiye'nin komşuları ile arasındaki ticari ilişkilerinden bahseden Bolat, dDünyanın küresel aktörleriyle birlikte aynı mecrada yer aldıklarını ifade ederek, "Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiği çalışmaların meyvesini aldı ve atılan tohumlar yeşerdi. Sürekli olarak büyüyoruz ve dünyanın küresel aktörleriyle birlikte aynı mecrada yer alıyoruz." dedi.



Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili olarak yakın döneme ait rakamların bariz bir şekilde Türkiye'nin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, son dönemde küresel ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, Türkiye ekonomisinin bu olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve kayda değer başarı elde ettiğini, en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

"ÇOK İDDİALI BİR PROGRAM TAKİP EDİYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ekonomide son dönemde uyguladığı programa işaret ederek, "Çok iddialı bir program takip ediyoruz. 'İstikrarlı stabilizasyon' diyoruz buna ekonomide. Stabil büyüme, düşük enflasyon ve ihracatın önderlik ettiği bir büyüme modeli. Buna Orta Vadeli Program diyoruz. Geçen yıl başladık ve önümüzdeki 3 yılı bu programı takip ederek tamamlayacağız. Hedefimiz, 2027'ye kadar Türkiye'nin GSYH'si 1,7 trilyon dolara çıkmalı ve ortalama büyüme oranı yüzde 4 olmalı. Mal ihracatında 320 milyar dolar, hizmet ihracatında 160 milyar dolar hedefliyoruz." diye konuştu.

