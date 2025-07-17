Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kurultayda partinin kapatılacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım"

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum.

Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki grup toplantısında “Kurtuluş yok tek başına” sözleriyle CHP’ye katıldığını duyurdu. Yaklaşık üç buçuk yıl sonra yeniden CHP saflarına katılan İnce’nin bu kararı sonrası, Memleket Partisi’nin olağanüstü kurultay yaparak feshedilmesi bekleniyor.

Özgür Özel, "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten" dedi.

"Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır"

Muharrem İnce, sözlerine Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı Bal Eyledik" adlı şiirini okuyarak başladı. Konuşmasını ise şu ifadelerle sürdürdü:

"Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan bazen de umudu başka yollar aramakla olur. Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır, sarılmadır, hasret gidermedir.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Süreç nasıl gelişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran tarihinde Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Muharrem İnce ile bir araya geldi.

"İnce’yi aile yuvasına davet ettik"

Yapılan görüşmenin ardından Özel ve İnce, basına yönelik ortak açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında, "Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var. Baba ocağı diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Baba ocağına en yakın parti Memleket Partisi'dir, sayın Muharrem İnce'dir. Ben bugün Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet ettim" dedi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bir siyasi partinin Genel Başkanına, bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Ben, sayın İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet konusunda bir iki cümle de kurdum" dedi.

Muharrem İnce ise "Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım, görüşlerini dinleyip en kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Saraçhane mitinglerinde destek sözü vermişti

Muharrem İnce, İBB'yi hedef alan operasyonlara karşı 22 Mart günü Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size şunu söyleyeyim, son bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP’yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Ben de yıllarca CHP’ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev, CHP’nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum."

Memleket Partisi nasıl kuruldu?

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yarışmış ve yüzde 30’un üzerinde oy oranı elde etmişti. Seçimlerin ardından CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle o dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüş ayrılıkları yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından 2020 yılında “Memleket Hareketi” adlı siyasi girişimini başlattı. Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren İnce, 8 Şubat 2021 tarihinde CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

İstifasının nedenleri arasında CHP’nin değişime kapalı bir yapıya sahip olması ve parti içi demokrasinin yeterince işlemediğini belirtmesi vardı.

Daha sonra 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kuran İnce, partinin genel başkanı seçildi ve o tarihten beri siyasi çalışmalarını bu parti çatısı altında yürütüyordu.