Hükümet ile Memur-Sen arasında süren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlilerine yönelik yeni zam teklifi açıklandı. Buna göre; 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin her iki dönemi için ise yüzde 4’er artış önerildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin beklentilerin oldukça altında kaldığını belirterek reddettiklerini açıkladı. Görüşme süreci devam ederken Yalçın, tv100 ekranlarında yayınlanan Özel Röportaj programında Ozan Ulaş Caymaz’ın sorularını yanıtladı.

Mevcut teklifin beklentilerini karşılamadığını söyleyen Ali Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Yarın 81 İlimizde İş Bırakma Gerçekleşecek"

Sendikalarımızla bir karar aldık, yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek. Bu hafta sonu nöbet çadırlarımız vardı. Halkımıza ne istediğimizi anlatmak için, beklentilerimizi anlatmak için önemli temaslarımız oldu. Ankara'da da hem yürüyüşümüz hem mitingimiz olacak.

"Görev Aylığıyla Emekli Aylığı Arasındaki Makas Koptu"

Görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makas, üzülerek ifade ediyorum ki koptu. Bunu telafi etmenin yollarından birisi de taban aylık iyileştirmesi yapmaktır.10 bin liralık taban aylığı iyileştirmesi gerekmektedir.

"Enflasyon Hedefleri Üzerinden Konuşmayın"

Orta direk giderek kayboluyor. Yukarısı ve aşağısı şeklinde katmanlara dönüşüyor. Onun için sabit gelirliler olarak bir diyoruz bizi enflasyon hedefleri üzerinden konuşmayın, piyasa gerçekleri üzerinden konuşun

Hükümetin 2026-2027 İçin İlk Teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıktan, Hükümet tarafının 8. Toplu Sözleşme döneminde hükümetin ilk teklifini şöyle dile getirdi.

2026’ın ilk 6 ayı: Yüzde 10

2026’ın ikinci 6 ayı: Yüzde 6

2027’nin ilk 6 ayı: Yüzde 4

2027’nin ikinci 6 ayı: Yüzde 4