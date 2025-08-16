Sendikanın yetki almasından sonra sözleşme görüşmeleri planlanırken, işletmede sendikalı bir işçinin işten çıkarıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

Dün akşam saatlerinde iş bırakma eylemi başlatan 4-12 vardiyasındaki işçiler, vardiya bitiminde işletmeden ayrılmayarak içeride beklemeye devam etti. Saat 12.00 itibariyle işe başlayan 12-8 vardiyası da iş bırakma kararına katıldı.

Liman sahasında operasyonlar tamamen dururken, işçiler sendikal haklarının korunması ve işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması yönündeki taleplerini yineliyor.

Kaynak: İHA