Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak, birinci sınıf öğrencileri ise 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler alışveriş hazırlıklarına başladı.

E-ticaret altyapı sağlayıcılarından alınan verilere göre, ağustos ayı başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla oranla yüzde 45 artış gerçekleşti.

NTV'de yer alan habere göre okul çantası kategorisinde ciro temmuza göre yüzde 83 arttı. Kırtasiye ürünlerinde artış yüzde 60 oldu. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıktı.

Okul çantasına büyük zam

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini söyledi. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” dedi.

Fiyatlar daha da artabilir

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da yoğunlaşacağını belirterek, alışverişi erteleyen velileri fiyatların daha da artabileceği konusunda uyarıyor.