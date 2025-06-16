2025’in ilk beş ayını kapsayan enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak kaydedildi. Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.

Zam oranının kesinleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Öte yandan, bugün Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Anket sonuçlarına göre, haziran enflasyonunun yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Eğer enflasyon bu seviyede açıklanırsa, 6 aylık enflasyon yüzde 16,95 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı yüzde 16,95’e, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 15,85’e ulaşacak. Kesin rakamlar, haziran ayı verisinin duyurulmasıyla birlikte belli olacak.