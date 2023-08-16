Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekli memur için iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde. Yarın taraflar üçüncü kez görüşmelerini yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın sunulacak revize teklif öncesinde sendika liderleriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin durumunu değerlendirmek üzere Memur Sen'e bağlı kayıtlı sendika liderleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda hizmet sektörü ile ilgili sendikal talepler ele alındı. Orantılı zamların yenilenmesi beklenirken sendikalar hizmet sektörlerinin taleplerinin karşılanmasının da önemli olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan'ın taleplerin çoğuna olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Görüşmenin ardından hizmet sektörünün taleplerinin büyük bölümünün karşılanması bekleniyor.

Oransal zam konusunda ise revize teklif beklenirken Memur-Sen’in, sürecin hakem heyetine gitmeden tamamlanmasından yana olduğu belirtiliyor.

ZAM PAZARLIĞINDA İKİNCİ TEKLİF YARIN

Memurlar ile emekli memurlar arasındaki iki yıllık maaş görüşmelerinin üçüncü toplantısı ilgi odağı oldu. Kamu İşverenleri Heyeti ikinci bir teklif sunacak. 14 Ağustos Pazartesi günü açıklanan ilk teklif, ilgililerin beklentilerini karşılamadı. Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talebiyle masaya oturmuştu. Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

MEMUR-SEN’DEN REVİZE TALEBİ

3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33’lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.

Hükümetin zam teklifinin “piyasa gerçeklerinden uzak” olduğu savunuldu.

Açıklamada “Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payı, Kamu İşvereni’nin de gündeminde olmalıdır.” ifadesi kullanıldı.

SON KARAR 30 AĞUSTOS’A KADAR BELLİ OLACAK

Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos’a kadar son karar verilecek.