HALİL TOY TEK LİSTEYLE ADAY

Kongrede mevcut başkan Halil Toy, tek listeyle seçime girecek. İlçedeki farklı kesimlerden aldığı destekle güven tazeleyen Toy’un yeniden başkanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Federasyon camiası içinde geniş bir mutabakatla karşılanan bu süreç, Halil Toy’un liderliğini daha da pekiştirecek.

KONGRE SONRASI ETKİNLİK TAKVİMİ

Federasyon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kongrenin ardından yeni yönetim bir dizi etkinlik planı üzerinde istişare halinde. Bu etkinliklerin en önemli amacı, İnegöl’ün tüm kesimlerini kapsayacak organizasyonlarla kaynaşmayı artırmak ve toplumsal birlik ruhunu pekiştirmek olacak.

Yapılması planlanan etkinliklerde; kültürel buluşmalar, söyleşiler, geleneksel oyun ve gösteriler ile geniş katılımlı sosyal programların yer alacağı öğrenildi. Böylece hem federasyonun köklü yapısı daha geniş kitlelere tanıtılacak hem de İnegöl’ün farklı kültürleri arasında kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesi sağlanacak.

“İNEGÖL’DE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Federasyon yetkilileri, her fırsatta ortak değerlerin ön plana çıkarılacağını vurgularken şu ifadelere dikkat çekti:

“Amacımız yalnızca bir federasyon çatısı altında toplanmak değil; İnegöl’de yaşayan tüm hemşehrilerimizi kaynaştırmak, toplumsal birlik ve beraberliği daha da güçlendirmektir. Yapacağımız organizasyonlarda dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşayacağız.”

6 EYLÜL’ÜN ANLAMI

Federasyonun kongresini özellikle İnegöl’ün kurtuluş günü olan 6 Eylül’de yapması da ayrı bir anlam taşıyor. Kurtuluşun yıl dönümünde gerçekleştirilecek bu buluşmanın, hem tarihi mirası yaşatmak hem de geleceğe güçlü bir birlik mesajı vermek açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: BÜLTEN