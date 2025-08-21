Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ürünlerini haşerelerden korumak için kullanılan pestisitlere karşı yeni adım atıyor. Tarım ürünlerinde oluşan pestisit kalıntılarını azaltmak isteyen bakanlık, yeni bir modele geçiş yapıyor. Bundan böyle pestisit kullanacak üretici bakanlıktan izin almak zorunda.

"Zirai İlaç Kullanımında Yeni Bir Modele Geçiyoruz"

Yeni sitemin detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlattı. "Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz." diyen Bakan Yumaklı, "B-REÇETE, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Her bitki için reçete yazılacak. Pestisit eczanelerden ilaç alınır gibi alınacak" dedi.

"Önümüzdeki Sene Bütün İllerimizde Uygulayacağız"

Üreticinin ne kadar alanda, hangi bitkiye uygulama yapacağının reçeteye yazılacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "Üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Pestisit Nedir?

Pestisitler, çoğunlukla tarımda kullanılan mahsullere zararlı canlıları öldürmek için kullanılmaktadır. Pestisit insanlar için risk oluşturabilir ve sağlık üzerindeki etkileri, pestisit türüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı pestisitler kanserojen olabileceği gibi bazıları da sinir sistemini etkileyebilmektedir.