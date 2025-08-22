Konuya dair açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Çiğdem, şunları söyledi:

“İnegöl’ün adını Türkiye voleybol sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek için yola çıktık. Bu sezon da güçlü ve karakterli bir takım kurduk. Fikstür çekiminin ardından teknik heyetimiz ve oyuncularımız hazırlıklara ara vermeden başladı. Amacımız yalnızca başarılı olmak değil, aynı zamanda İnegöl’ün kız çocuklarına umut ve ilham kaynağı olmaktır. Tüm rakiplerimize başarılar diliyoruz.”

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, İnegöl’ün voleyboldaki en önemli temsilcisi olarak yeni sezonda taraftarının desteğini de arkasına alarak parkelerde mücadele edecek.

