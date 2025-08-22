Yemeğe İlçe Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör İsmail Güldüren, teknik ekip ile futbolcular katıldı.

Yemek sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Biz bu akşam hep beraber bir aile olarak buradaysak, bunu öncelikle şehrimizin büyükleri vekilimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, ilçe başkanımıza borçluyuz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü İnegölspor sezonu bitirdikten sonra yaşanan bir süreç ve kargaşa vardı. Sağ olsun şehrimizin büyükleri gençlerimize, İnegölspor’umuza, altyapımıza sahip çıkma adına gecelerini gündüzlerine katarak çalışmalarına devam ediyorlar. Transfer sürecinde de tüm oyuncularımıza transfer yapmadığımızı belirterek, “kardeşimiz olun” dedik. Sizlerde bizleri kırmadınız kardeşimiz odlunuz. İnegölspor armasını taşımak için gönüllü oldunuz. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimizin büyükleri nasıl çalışıyorsa, sizlerde hafta sonu başlayacağımız Batman maçıyla beraber terinizin son damlasına kadar, sonucu ne olursa olsun önemli değil, sadece sizden mücadele istiyoruz. 1. Hafta ile 38. haftada da aynı tempoyla aynı istekle mücadele ve azim istiyoruz ki, biz bu şehri mutlu edelim. Bu şehir bunu hak ediyor. Her şey sizin elinizde. Sizlere de sakatlıksız, belasız, gönlünüze göre bir sezon geçirmenizi diliyorum.”

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise “İnşallah kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon geçirelim. Sizlerin ayağına taş değmesin, vurduğunuz gol olsun. Bu zorlu süreçte tüm İnegöl olarak taşın altına elimizi soktuk. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum. İnşallah umduğumuz gibi bir sezon olsun. Cenabı Allah sezon sonunda yine böyle kutlama yemeği yemeyi nasip etsin.” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “İnegölspor’umuzun yeni sezonunu hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız ifade ettiler. Zor süreçlerden geçtiğimizi ifade ediyoruz. İnşallah bu hayırlara tedbir olur. İnşallah İnegölspor bundan sonrası için bir sporcu fabrikasına döner. İnegöl’de geçmiş dönemlerde Türk futboluna kazandırılan pek çok arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz oldu. İnşallah ben bunun devamının çok daha parlak bir şekilde geleceğini hayal ediyorum, umut ediyorum. Bunu başarmamız mümkün. İnegöl üreten bir şehir. İnegöl’ün en önemli özelliği insanıdır. Girişimci ruha sahip, akıllılığa sahip ve cesaretli, özgüvenli bir insan topluluğundan oluşuyor İnegöl. Dolayısıyla biz bunu İnegölspor’a tahvil etmek istiyoruz. Diğer takımlarımıza tahvil etmek istiyoruz. İnegöl sporcu üretsin inşallah. Başarılarıyla anılsın. Güzel bir ekip oluşturuldu. Bende İnegölspor başkanımıza başta olmak üzere yönetim kuruluna, teknik ekibine teşekkür ediyorum. Sonuçta çok kolay olmuyor bu organizasyonlar ama elhamdülillah bugüne geldik. Bundan sonrası da daha iyi olacak. Önleri daha açık. Bu süreçte bizlere çok katkıları olan değerli büyüklerime, yöneticilere, gayret veren sponsorlara, hayırseverlere ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği he zerre bizler için çok değerli. Dolayısıyla bizler bu saatten sonra bir şeyleri kaybetmek istemiyoruz. Burada bir ruha ihtiyacımız var. Bundan sonra ihtiyaç olan bu. Şuan herkes motive olmuş durumda. İnşallah ekip olma ruhunu sizlerle başaracağız. Arkanızdayız, yanınızdayız. Destek olmaya devam edeceğiz. Hepinize yeni sezonda başarılar diliyorum.” dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “İnegöl her anlamda özel bir şehir ve her anlamda da markaları var. Burada köfte yiyoruz. İnegöl köftesi Dünya çapında bir marka. Çok özel bir lezzet. Mobilyamız var. Tüm Dünya’da tanınan bilinen markalarımızdan bir tanesi. Sanayimiz, tarımımız, ticaret hayatımız var. Çok güçlü bir ticaret hayatımız var ama İnegöl’ün geçmişten beri büyük markalarından bir tanesi de İnegölspor. Bu kulüpte geçmiş dönemlerde çok başarılı sporcular yetişti. Milli takımda oynayan ağabeyleriniz oldu. Şampiyonluklar gören ağabeyleriniz oldu. Önemli maçlarda forma yine ağabeyleriniz oldu. Aslında çıktıkları noktada İnegölspordu. O ağabeylerinizden bir tanesi de bugün İnegölspor’un teknik direktörü olarak bizimle beraber. Sizi de yetiştiren, bu sezon hazırlayan, tecrübesiyle, donanımıyla, bilinirliğiyle, bizimde çok güvendiğimiz, İnegöl’ün yetiştirdiği İsmail Güldüren’e güveniyoruz ve başarılar diliyoruz. Kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız hep beraber İnegöl’ün önemli markası olan İnegölspor’u daha güçlü bir marka haline getirmek için hep birlikte canla başla çalışıyorlar. İnşallah bu hafta sonu sezon başlıyor olacak. Bizler yapacaklarımızı yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Ondan sonra görev sizlere düşecek. Biz sizlere inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise “Bu sene yaşanılan zor günlerde hep beraber olursak, kenetlenirsek bu zorlukları aşacağımıza inanarak yola çıktık ve çok şükür çok önemli bir mesafeyi kat ettik. Bunda başta yönetimi devralan arkadaşlarımızın fedakarca gayretleri, sonra siz değerli futbolcularımızın bu kulübe yakışan tavrı ve duruşuyla hakikatten çok önemli bir aşamaya geldik. Bu noktada saha dışındaki faktörler için bizler ve yöneticiler elimizden geleni yapacağız ama futbol sahada oynanıyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. İnşallah sahada da en iyi neticeleri alarak şehrimizi ve hepimizi çok mutlu edeceğinize inanıyorum. Rabbim ayağınıza güç, kuvvet versin. Sakatlık yaşamadan bir olumsuzluk yaşamadan sezonu en iyi şekilde ve en başarılı şekilde tamamlamayı nasip etsin inşallah. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Katkı sağlayan, destek veren sayın vekilimizden başkanımıza, İnegöl’ümüzde bizim gidip konuştuğumuz sanayicimize, esnafımıza, kulüp için gayreti olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı bir sezon diliyorum.” ifadelerini kullandı.