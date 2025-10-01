Menajer Ayşe Barım, ikinci kez Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda hâkim karşısına çıktı. Duruşmada Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi birçok ünlü isim tanık olarak ifade verdi. Barım, savunmasını yaparken sesi titredi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Barım, "Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Adaletin varlığına inanmak istiyorum ama çaresizim, biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Yorgunum da..." dedi.

Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.