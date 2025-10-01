Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ayhan L.(55) yönetimindeki 16 F 0759 plakalı motosiklet iddiaya göre önünde bir anda duran sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonet olay yerinden kaçarken, yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç