Ziyarette miniklere, itfaiyecilerin görevleri ve kullandıkları ekipmanlar hakkında bilgi verildi. İtfaiye amiri Ömer Çetin, çocukların ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İtfaiye Haftası nedeniyle bizleri ziyaret eden öğrencilerimize, itfaiyeciliğin önemini ve kullandığımız ekipmanları tanıttık. Onlara güzel bir gün yaşatmaya çalıştık" dedi.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı bulurken günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Etkinliğe Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ayşe As ile Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gökçe de katıldı. Başkan Vekili As, "Kahraman itfaiyecilerimiz, hayatın her alanında bizlerin yanında. Onların haftasını kutlarken, öğrencilerimize de unutamayacakları bir gün yaşattık" diye konuştu.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.