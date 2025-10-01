ORC Araştıma’nın 21-28 Eylül tarihleri arasında 12 bin 600 kişiyle gerçekleştirdiği halkla iletişim, belediye hizmetleri ve genel memnuniyeti içeren anket sonuçlarına göre Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanı oldu. 63,9’luk oranla rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşen Göksu, bir kez daha halkın takdirini kazandı.

İnsan odaklı projeler

Göreve geldiği 2009 yılından bu yana yürüttüğü fiziki ve kültürel projelerle Esenler’in çehresini değiştiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, hem Esenler halkının hem tüm Türkiye’nin takdirini ve güvenini kazandı. Araştırma, Esenler’de hayata geçirilen insan odaklı projelerin, toplumla kurulan güçlü bağın ve uzun vadeli vizyonun bu başarının temelinde olduğunu bir kez ortaya koydu.